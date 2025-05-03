أستون فيلا يتقدم على فولهام بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

تقدم فريق أستون فيلا أمام فولهام، بهدف دون رد بالشوط الأول من اللقاء المقام ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب “فيلا بارك.

وأحرز هدف أستون فيلا يوري تيليمانس في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

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تشكيل أستون فيلا

تشكيل فولهام



القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وفولهام

وتُذاع مباراة أستون فيلا وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنوات “بي إن سبورتس” الحاصلة على الحقوق الحصرية لبث المباريات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويبث اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD بتعليق متميز من المعلق الرياضي حسن العيدروس.



ويحتل أستون فيلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، ويسعى الفريق لتعزيز حظوظه في التأهل إلى البطولات الأوروبية.

بينما يتواجد فولهام في المركز الثامن برصيد 51 نقطة، وبالتالي سيشهد اللقاء منافسة شرسة بين الفريقين، خاصة أن الفوز لهذه المباراة يحسّن من فرص الفريق في سباق المراكز المتقدمة ويعزز مكانته في الدوري.

فيما أعلن نادي ليفربول أن تتويج الفريق باللقب العشرين من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، هو الحدث الأكثر تفاعلًا في تاريخ البريميرليج وتاريخ النادي على منصات التواصل الاجتماعي منذ تأسيسه.

وحسم ليفربول بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت اللقب قبل 4 جولات من نهايته بعد منافسة مع آرسنال الذي اكتفى بالمركز الثاني.

وأعلن نادي ليفربول في وقت سابق عن تواجد 4 لاعبين من الفريق يتصدرهم محمد صلاح في التشكيل المثالي للموسم في الدوري الإنجليزي.

وبحسب الموقع الرسمي لليفربول تواجد 4 لاعبين من ليفربول في تشكيل الموسم وهم - فيرجيل فان دايك، محمد صلاح، رايان جرافنبرخ، وترينت ألكسندر أرنولد.

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