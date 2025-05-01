ناشئات الأهلي يتوّجن بدوري الجمهورية لكرة القدم بعد الفوز على مسار

فاز فريق الناشئات لكرة القدم بالأهلي مواليد 2009، على ضيفه مسار، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، لحساب منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية المنافسة على لقب دوري الجمهورية.

جاءت أهداف الفريق الثلاثة في الشوط الثاني بتوقيع لوجين مدحت، وسط أداء قوي من اللاعبات استحققن عليه الفوز وحصد نقاط المباراة.

ونجح الأهلي بهذه النتيجة في التتويج بدوري الجمهورية وحسم اللقب لصالحه قبل جولة من النهاية، بعدما رفع رصيده لـ61 نقطة جمعها من الفوز المتتالي في 20 مباراة بعد التعادل في مباراة واحدة أمام وادي دجلة في الجولة الأولى، وانتهت بهدف لكل منهما.

وبدأت سلسلة انتصارات الفريق المتتالية من الفوز على بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى الإسماعيلي بسبعة أهداف دون رد، وعلى كفر سعد بنتيجة ١١-٠، وعلى فريق رع بعشرة أهداف نظيفة، وعلى مسار بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى زد بسبعة أهداف نظيفة، وعلى الإبراهيمية بثمانية أهداف لهدف، وعلى دلفي بستة أهداف نظيفة، وعلى المقاولون العرب بالنتيجة ذاتها، وعلى البطل الأوليمبي بثمانية أهداف نظيفة، وعلى سنزو بهدفين دون رد، وعلى «إس أي كا الرياضي» بهدفين دون رد، وعلى بالم هيلز بهدفين مقابل هدف، وعلى الجونة بهدفين دون رد، وعلى وادي دجلة بهدفين للا شيء، وعلى الجونة بخمسة أهداف نظيفة، وعلى المقاولون العرب بخمسة أهداف نظيفة، وعلى بيراميدز بستة أهداف مقابل هدف، وعلى بالم هيلز بهدفين دون رد، وعلى مسار بثلاثة أهداف نظيفة، مُسجلًا 104 أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2009 كلًا من إكرامي فرج مديرًا فنيًِّا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامًّا، ومصطفى رفعت مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، وبرديس خالد المدير الإداري، وأحمد جمال محلل الأداء، وهايدي كامل طبيب الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.

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