رئيس النواب: القضية الفلسطينية تمر بـ المنعطف الأخطر منذ عقود

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أعمال المؤتمر الـ 38 للاتحاد البرلماني العربي، والمُنعقد في الجزائر.

دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية

وألقى رئيس النواب، كلمة بشأن موضوع دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكدا أن الأمة العربية تمر بواقع مأزوم يحمل في طياته تهديدات وجودية لثوابت الأمن القومي العربي وهو ما تجلى في تداعي قدرة النظام الإقليمي العربي على الاشتباك مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

الكثير من الدول العربية تواجه أزمات بنيوية

وأشار إلى أن الكثير من الدول العربية تواجه أزمات بنيوية ما بين تقويض لتماسك وبنية الدول الوطنية ومؤسساتها، مرورًا بموجات إرهابية شديدة الشراسة، بالتزامن مع أزمات اقتصادية واجتماعية مزمنة وتدخلات خارجية في الشؤون الداخلية العربية.

قضية العرب المركزية الأولى القضية الفلسطينية تمر بمنعطف هو الأخطر منذ عقود



وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن قضية العرب المركزية الأولى القضية الفلسطينية تمر بمنعطف هو الأخطر منذ عقود وسط مُخططات مُغرضة تستهدف نسفها من الأساس.

رفض مصر القاطع لأية مُخططات تهدف لتهجير الفلسطينيين

وشدد رئيس النواب، على رفض مصر القاطع لأية مُخططات تهدف لتهجير الفلسطينيين سواء قسريًا أو طوعيًا أو بشكل مؤقت أو دائم، كما استعرض الرؤى المصرية المُرتكزة على دعم الدول العربية الشقيقة في الحفاظ على أمنها واستقرار وسيادتها ووحدة أراضيها.

صياغة مقاربة برلمانية عربية شاملة إزاء كيفية تعزيز وحفظ الأمن القومي العربي بكافة أبعاده

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هناك ضرورة مُلحة للانخراط البناء والمُكثف من أجل صياغة مقاربة برلمانية عربية شاملة إزاء كيفية تعزيز وحفظ الأمن القومي العربي بكافة أبعاده في ظل المُتغيرات الإقليمية والدولية المُتسارعة أملًا في حلول عربية حاسمة وسريعة للقضايا العربية الملحة.

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