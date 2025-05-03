السبت 03 مايو 2025
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الشربيني يتفقد شقق "الإسكان الحر" وديارنا بـ السويس الجديدة

شريف الشربيني
شريف الشربيني

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، مشروع الإسكان الحر وموقع مشروع "ديارنا"، وأعمال الطرق وشبكات المياه والصرف والري بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة، لمتابعة سير العمل، يرافقهما مسئولو وزارة الإسكان والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، ومسئولو المشروعات.

وخلال الجولة، تفقد وزير الإسكان، ومحافظ السويس، مشروع "الإسكان الحر"، والذي قارب على الانتهاء، والذي طرحته وزارة الإسكان ضمن أكبر طرح بنحو ٤٠٠ ألف وحدة سكنية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منتصف أبريل الماضي.

واستمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح من المهندسة أسماء مخلوف، عن المشروع، حيث أوضحت أن مشروع الإسكان الحر يضم  86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية بمساحة 90 م2 بموقعين، لافتةً إلى أنه يتم تنفيذ مشروع الإسكان الحر على مساحة 142 فدانا، ويتمتع مشروع الإسكان الحر بموقع فريد حيث يقع بالقرب من مناطق خدمية وسياحية وكذلك الجامعة الأهلية وبالإضافة الى القرب من شاطئ البحر الأحمر وكذلك القرب من منطقة ( suez gate)، كما يقع بالقرب من مشروع "ديارنا".

كما تفقد وزير الإسكان، ومرافقوه، تنفيذ شبكة الطرق بإجمالي أطوال 30 كم، وشبكات المياه والصرف والري بالمرحلة العاجلة بالمدينة، متابعا تنفيذ شبكة مياه شرب وحريق بطول 20 كم وتضم 18 غرفة محابس، وشبكة ري بطول 8 كم، وشبكة صرف صحي بطول 9.8 كم.

وتفقد وزير الإسكان، ومرافقوه مشروعات الخدمات، والتي تضم مشروع السوق التجارية الذي يضم 8 محال لتوفير الخدمات الأساسية، ومدرسة تعليم أساسي تضم 33 فصلًا، بالإضافة إلى حضانة.

وخلال الجولة، قام المهندس شريف الشربيني بتفقد الموقع المخصص لمشروع "ديارنا" والذي يتضمن ٣٠ عمارة، موجها بالإسراع من الأعمال الجارية للانتهاء من المشروع في المدة المحددة وفقا للجدول الزمني.

ووجه وزير الإسكان، بضغط الأعمال ووضع لافتات إرشادية، وتكثيف العمل بالمسطحات الخضراء ومراعاة احتياجات ذوى الهمم، بمشروع "الإسكان الحر"، وكذا سرعة الانتهاء من أعمال الطرق بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة، وبالمواصفات القياسية، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاسكان والمرافق
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