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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

اسعار الذهب فى عمان
اسعار الذهب فى عمان

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان  وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم السبت 3 مايو 2025.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 40 ريالا عمانيا.

 

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 36 ريالا عمانيا.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 35 ريالا عمانيا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 30 ريالا عمانيا.

احتياطات الذهب فى روسيا 

 

عززت روسيا احتياطياتها من الذهب إلى مستويات قياسية، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 217.4 مليار دولار بحلول الأول من مارس 2025، ما يجعلها تحتل المرتبة الخامسة عالميًا متجاوزة الصين.

 

الولايات المتحدة في الصدارة


على الرغم من ذلك، لا تزال الولايات المتحدة أكبر مالك لاحتياطيات الذهب عالميًا، بحوالي 8,133.5 طن، ما يشكل أكثر من 74% من إجمالي احتياطياتها. وتليها ألمانيا، إيطاليا، وفرنسا، حيث تمتلك كل منها أكثر من 2,400 طن من الذهب، ما يمثل أكثر من 70% من احتياطياتها الوطنية.

 

الطلب العالمي على الذهب 

أفاد مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب سجل رقمًا قياسيًا بلغ 4900 طن في 2024، مدفوعًا بارتفاع الاهتمام الاستثماري واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

وخلال العام الماضي، كسرت أسعار الذهب الأرقام القياسية 40 مرة، مسجلة زيادة بنسبة 27%، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية التي دفعت البنوك المركزية إلى تعزيز حيازاتها من الذهب للتحوط ضد تقلبات الأسواق.

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