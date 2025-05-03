عقد المجلس الأكاديمي لجامعة المنصورة الأهلية جلسته رقم (16) برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالشئون الأكاديمية، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024 – 2025م

أبرز موضوعات المجلس الأكاديمي لجامعة المنصورة الأهلية

وذلك بحضور كل من الدكتورة رئيفة علام، عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان، مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، السيدة أ.د. نهى الوصيفي، مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، الدكتور أحمد الشيخ، مدير برنامج فارما D صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، الدكتور إيهاب عبد الحي، مدير برامج كلية الهندسة، الدكتور نبيل عرفات، مدير برامج كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، أسامة موسى، المشرف العام على مقر الجامعة، مجدي فريد، المشرف على الشئون المالية، وأحمد نظير، المشرف على المكتب الفني لرئيس الجامعة، محمود فرج، مدير شئون التعليم والطلاب.

واعتمد المجلس تقرير سير العملية التعليمية بكليات الجامعة لشهر مارس 2025.



كما أكَّد الدكتور شريف خاطر على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، مع التشديد على تطبيق ضوابط عقد الاختبارات، ووجَّه بضرورة إعلان الكليات جداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية.

واعتمد رئيس الجامعة، خلال جلسة المجلس الأكاديمي، حوافز النشر الدولي للسادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة الأهلية بإجمالي (16) بحث بكليات الطب والصيدلة والهندسة:

- عدد (3) أبحاث بكلية الطب، منهم (2) بحث نشر في مجلات مصنفة Q1 و(1) بحث تم النشر في مجلات مصنفة Q2 من حيث الأداء والسمعة الأكاديمية.

- عدد (12) أبحاث بكلية الهندسة، منهم (3) بحث تم نشرها في مجلات مصنفة Q1 و(9) بحث تم النشر في مجلات مصنفة Q2 من حيث الأداء والسمعة الأكاديمية.

- عدد (1) بحث بكلية التمريض نشر في مجلات مصنفة Q1 من حيث الأداء والسمعة الأكاديمية.

ووافق المجلس على عقد عدد من بروتوكولات التعاون:

توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة وشركة المصرية الهولندية للصناعات الدوائية.

توقيع بروتوكولات تعاون بين كلية الصيدلة وبعض الصيدليات (صيدليات وليد الطرشوبي، وصيدليات خليفة) بهدف توفير فرص تدريب صيفي لطلاب الكلية.

توقيع بروتوكول تعاون بين مركز التدريب والتميز بالجامعة وشركة ANSAL IPS للاستشارات الصيدلانية والتطوير المهني.

بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة بالجامعة، وكلية الهندسة بجامعة المنصورة بشأن استخدام معمل الطرف الآخر لعمل التجارب اللازمة للأبحاث العلمية.

الموافقة على مقترح التعاون مع الجانب المنغولي في الجانب الأكاديمي والبحثي.

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