السبت 03 مايو 2025
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رياضة

طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الاتحاد والزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة

طاقم الحكام
طاقم الحكام

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، عن طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيدير مواجهتي الزمالك والاتحاد السكندري، في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة رجال، ومباراة نهائي كأس مصر، والذي تم ترشيحه من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.

مباراة الاتحاد والزمالك في نصف نهائي كأس مصر للكرة السلة

ويتكون طاقم التحكيم الأجنبي من كلًا من، الإسباني أنطونيو كوندي، والكرواتي مارتين فوليتش، والليتواني أمبر ماسيوليس.

ومن المقرر أن يصل الحكام إلى القاهرة، يوم الإثنين المقبل، الموافق 5 مايو الجاري، لإدارة مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري، ومن ثم مباراة نهائي كأس مصر لكرة السلة.

وجاء ذلك بالتنسيق مع لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة السلة والتي يتولى  العميد أحمد الشرقاوى مشرف مجلس الإدارة على اللجنة، فيما يتولى الكابتن هشام الحريرى الإشراف العام على اللجنة.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وفي نصف النهائي الآخر يواجه النادي الأهلي نظيره سبورتنج، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل الموافق 6 مايو الجاري، على صالة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر.

يذكر أنه في مباريات الدور النهائي، يتقابل الفريقان المتأهلان في التاسعة من مساء الخميس المقبل الموافق 8 مايو الجاري، على أن يسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

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