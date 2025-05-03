عمرو فتوح: تشجيع الاستثمار في التدريب ضرورة لتحسين بيئة العمل

قال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب، وتوطين التكنولوجيا "ضرورة" لتحسين بيئة العمل والحفاظ على الميزة التنافسية الأهم عالميًا في سباق الدول ألا وهو "الإنسان".

واضاف "فتوح" في عيد العمال، أتوجه بالشكر والعرفان لكل يد تبني وتعمر وتنتج وتخدم بلدها والطرف الاهم في منظومة الانتاج، وفي هذا اليوم لا نحتفى فقط بفئة اجتماعية أو مهنية، بل نحتفي بجوهر الاقتصاد".

وتابع: " لا يكفى أن نقول كلمة شكر في عيد العمل، بل علينا إيجاد سياسات، وحوافز، وفرص، تليق بما يقدمه هذا العامل يوميًا من عرق وكفاءة وإخلاص".

وأكد ان العامل المصري شريك في القرار ومصدر للإبتكار وقوةً لا يُستهان بها في معادلة التنمية والانتاج والتصدير.

وأشار إلى أن نجاح العديد من الشركات الوطنية في اختراق أسواق جديدة ومضاعفة صادراتها سببه الحقيقي أيادٍ مصرية صنعت الفرق وتحدت المعوقات وكتبت قصة نجاح تتجاوز حدود الجغرافيا.

وأكد أن العامل هو من حوّل المصانع إلى منارات، والمدن الصناعية إلى محركات للنمو والمنتج المصري إلى علامة تستحق الثقة.

واختتم حديثه قائلًا: "نحن بحاجة إلى إعادة تعريف العلاقة بين العامل والمصنع على نحو يجعل من بيئة العمل مصنعًا للثقة قبل أن تكون مصنعًا للمنتج،...عاش العامل المصرى...وعاشت مصر منتجة قوية بسواعد أبنائها".

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