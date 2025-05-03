السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بشمال القاهرة

زيارة المهندس خالد
زيارة المهندس خالد الدستاوي

 تفقد الدكتور مهندس خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بـالشركة القابضة لكهرباء مصر، مقر شبكات وتحكم وإيرادات الحلمية التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

الخدمات المقدمة للمواطنين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء 

 وحرص المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وعدد من قيادات الشركة، حيث تتفقد العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر مركز خدمة العملاء والشحن وصالات الاشتراكات؛ وتابع سير العمل كما التقى بعدد من المواطنين واستفسر منهم عن مدى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم.

كما تابع الدستاوي سير العمل ومعدلات التنفيذ وفقًا للجدول الزمني لمنظومة العدادات الذكية بمشروع الجايكا بالتحكم الالي وأشاد بمستويات الأداء المقدمة للعملاء.

وحضر الجولة كل من خالد همام مدير عام الأمن، والمهندس سيد سليمان رئيس قطاعات التحكم والشبكات، والمحاسب عزت محمد إبراهيم رئيس قطاعات الشئون التجارية، والمحاسب أحمد عبد الباقي، والمهندس عبد الغني السيد رئيس قطاع شبكات الحلمية، والمهندس أحمد عاطف رئيس قطاع التحكم الآلي بالحلمية، والمهندس هشام ياسين مدير عام شبكات الحلمية، والمهندس إيمن إبراهيم مدير عام شبكات المطرية، والمهندس محمد زيدان مدير عام التحكم، والمهندس محمد يحي مدير إدارة التحكم، وحسن علي مدير الإدارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مهندس خالد الدستاوي لشركة القابضة لكهرباء مصر إيرادات الحلمية شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء توزيع الكهرباء الكهرباء

مواد متعلقة

8 نصائح من الكهرباء لتصحيح قراءات الفواتير الخاطئة إلكترونيا

غرامات الكهرباء بسبب التأخر في سداد الفواتير.. 7% من قيمة الاستهلاك كحد أدنى.. ورفع العدادات حال عدم الدفع لشهرين متتالين
ads

الأكثر قراءة

6 هدايا من الرئيس السيسي لعمال مصر

السيسي يلقي كلمة هامة للمصريين اليوم

كم يتقاضى خليفة كولر المنتظر في الأهلي؟

إسكان النواب تبدأ أول اجتماعات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم غدا

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

قائمة محاذير على عملاء البنك الأهلي المصري

موعد إخلاء المكان المؤجر بمشروع قانون الإيجار القديم

تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

خالد البلشي نقيبًا.. تشكيل مجلس نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم

منها تقبيل الحجر الأسود، تعرف على سنن وآداب الطواف حول الكعبة

معنى سارب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 10 من سورة الرعد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية