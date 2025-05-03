العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بشمال القاهرة

تفقد الدكتور مهندس خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بـالشركة القابضة لكهرباء مصر، مقر شبكات وتحكم وإيرادات الحلمية التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

الخدمات المقدمة للمواطنين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

وحرص المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وعدد من قيادات الشركة، حيث تتفقد العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر مركز خدمة العملاء والشحن وصالات الاشتراكات؛ وتابع سير العمل كما التقى بعدد من المواطنين واستفسر منهم عن مدى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم.

كما تابع الدستاوي سير العمل ومعدلات التنفيذ وفقًا للجدول الزمني لمنظومة العدادات الذكية بمشروع الجايكا بالتحكم الالي وأشاد بمستويات الأداء المقدمة للعملاء.

وحضر الجولة كل من خالد همام مدير عام الأمن، والمهندس سيد سليمان رئيس قطاعات التحكم والشبكات، والمحاسب عزت محمد إبراهيم رئيس قطاعات الشئون التجارية، والمحاسب أحمد عبد الباقي، والمهندس عبد الغني السيد رئيس قطاع شبكات الحلمية، والمهندس أحمد عاطف رئيس قطاع التحكم الآلي بالحلمية، والمهندس هشام ياسين مدير عام شبكات الحلمية، والمهندس إيمن إبراهيم مدير عام شبكات المطرية، والمهندس محمد زيدان مدير عام التحكم، والمهندس محمد يحي مدير إدارة التحكم، وحسن علي مدير الإدارة.

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