السبت 03 مايو 2025
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ثقافة وفنون

افتتاح فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي بـ"ليه تعيشها لوحدك"

ليه تعيشها لوحدك
ليه تعيشها لوحدك

 تبدأ اليوم السبت أولى فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، حيث يعرض فيلم “ليه تعيشها وحدك”، وذلك بقاعة الآباء الفرنسيسكان. 

 

قصة فيلم ليه تعيشها لوحدك

 تدور قصة الفيلم  في إطار اجتماعي ودرامي، حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

 

"ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية.

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