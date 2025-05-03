وزير المالية الإندونيسي الأسبق يزور مكتبة الإسكندرية

زار مكتبة الإسكندرية الدكتور فؤاد باوزير؛ وزير المالية الإندونيسي الأسبق رئيس عام المؤسسة التعليمية الأزهرية بجاكرتا، وحرمه، يرافقهما وفد رفيع المستوى على رأسه الدكتور فيصل هندرا؛ نائب رئيس جامعة الأزهر بجاكرتا لشئون الطلاب والخريجين، والدكتور نورى محمد؛ رئيس قطاع التعليم ما قبل الجامعي، والدكتور زهر الدين سلطاني؛ رئيس قطاع شئون الدعوة والاجتماع، وانزار مشهدي؛ رئيس معهد تزكى للتربية الحديثة بإندونيسيا.

ونيابة عن الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، استقبلت هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام، الوفد، واصطحبت الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا خلالها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة.

كما أهدت دكتور باوزير نسخة من كتاب "ذاكرة الاسكندرية الفوتوغرافية" وكتاب "ليست مجرد مكتبة".



وخلال الجولة شاهد الوفد المشروعات الرقمية والتكنولوجية والموارد المعرفية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض العالم الرقمي، متحف المخطوطات، متحف الآثار، كسوة الكعبة المشرفة، متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.



وأعرب وزير المالية الإندونيسي الأسبق عن بالغ إعجابه بما تحويه المكتبة من كنوز ثقافية وفنية وعلمية متنوعة وثرية، مشيدًا بدورها الريادي في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الفكري والإبداعي.

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