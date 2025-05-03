طلاب الأزهر يحصدون المراكز الأولى في مسابقة البحث العلمي للفيزياء

حقق أبناء الأزهر الشريف إنجازًا علميًّا بارزًا؛ حيث فاز سبعة من طلاب الأزهر بالمراكز الأولى في مسابقة الفيزياء لعام 2025، التي نظَّمتها اللجنة الوطنية للفيزياء بأكاديمية البحث العلمي، بمشاركة 692 بحثًا من مختلف محافظات مصر.

طلاب الأزهر يحصدون المراكز الأولى في مسابقة البحث العلمي في مجال الفيزياء

وفي المرحلة الإعدادية فازت ليان إسلام طه محمود (الفيوم الأزهريَّة) بالمركز الأول، تلتها إسراء عبد الرحيم جاد أحمد (الجيزة الأزهريَّة) في المركز الثاني، ثم أماني مدحت رمضان سعيد شاهين (البحيرة الأزهريَّة) في المركز الثالث، وفي المرحلة الثانوية حصلت زينب محمد أحمد صبح (الدقهلية الأزهريَّة) على المركز الأول، تلاها عبد الله محمد حنفي نبيه إمام (القاهرة الأزهريَّة) ثانيًا، ثم سجى إيهاب مصطفى أحمد (أسوان الأزهريَّة) ثالثًا.

أما في المرحلة الجامعية، فقد نال المركز الأول سعد حمدين سعد الزهيري، الطالب بكلية العلوم – قسم الفيزياء الخاصة بجامعة الأزهر، وبهذا الفوز المستحق يثبت طلاب الأزهر الشريف أن الريادة في ميادين البحث والابتكار ليست بعيدة عنهم، بل هم أهل لها.

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