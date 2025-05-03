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بحضور وكيل الأزهر، مجمع البحوث الإسلامية يواصل اليوم فعاليات "الأسبوع الدعوي" بالإسكندرية

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، فيتو

يواصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم السبت فعاليات الأسبوع السابع للدعوة الإسلامية بجامعة الإسكندرية، والذي تعقده اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، تحت عنوان: (الأمن الفكري.. ضرورته وسُبُل تحقيقه)؛ في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بترسيخ الوعي المجتمعي، وتحقيق التواصل الفعَّال مع طلاب الجامعات.

 

 مجمع البحوث الإسلامية يواصل فعاليات «الأسبوع الدعوي» بجامعة الإسكندرية

ويفتتح فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، فعاليات الأسبوع الدعوي بالمشاركة في ندوة تحت عنوان (الأمن الفكري.. مفهومه وأهميَّته)، ويوضح خلالها أهمية الأمن الفكري في حماية الهُوية الوطنية والدينية، وتحصين الشباب من الأفكار الدخيلة والمتطرفة، بالإضافة إلى دعم التنمية والتقدم حيث يخلق بيئة فكرية آمنة تدعم الابتكار، وتشجع على الإبداع، وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويتضمَّن الأسبوع الدعوي عددًا مِنَ الندوات واللقاءات الفكرية التي تُعقَد على مدار خمسة أيام، وتشمل العناوين التالية: (الأمن الفكري.. مفهومه وأهميَّته)، و(الخطاب الديني والأمن الفكري.. كيف نصنع خطابًا دينيًّا مُؤثِّرًا؟)، و(التراث الإسلامي ودَوره في تحقيق الأمن الفكري)، و(دَور المؤسسات التعليمية في تعزيز الأمن الفكري.. الواقع والمأمول)، و(وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن الفكري).

يذكر أن لقاء جامعة الإسكندرية يعد اللقاء الخامس من اللقاءت التي استهدفها مجمع البحوث الإسلاميَّة، وذلك بعد جامعات: سوهاج، وأسيوط والزقازيق وجامعة الأزهر، وذلك بناء على الخطة الدعوية التي وضعتها الأمانة المساعدة للجنة العليا للدعوة فيما يتعلق بملف الجامعات.

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