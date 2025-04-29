شريف فتحي: جهود مشتركة مع وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على الجهود المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، لتحقيق رؤية وطنية شاملة تُعزز من تنشيط حركة السياحية الوافدة إلى مختلف المقاصد المصرية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة “إير كايرو” التابعة لوزارة الطيران المدني في هذه الرؤية من خلال فتح خطوط جوية جديدة إلى الأسواق المستهدفة، مما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع السياحي المصري وزيادة قدرته على جذب مزيد من السائحين.

خطة الدولة لزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر

كما أكد وزير السياحة والآثار على أهمية التنسيق الكامل بين وزارتي السياحة والطيران المدني، مشيرًا إلى وجود جهود مشتركة تهدف إلى تحقيق رؤية وطنية شاملة تُعزز من تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مختلف المقاصد المصرية.

وأضاف أن "إير كايرو" تلعب دورًا محوريًا في هذه الرؤية من خلال فتح خطوط جوية جديدة إلى الأسواق المستهدفة، مما يعزز من تنافسية القطاع السياحي المصري وقدرته على جذب مزيد من السائحين.

جهود شركة أير كايرو في تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر

من جانبه، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، عن اعتزازه وتقديره لما حققته "إير كايرو" من نجاحات ملموسة على مدار أكثر من عقدين، مؤكدًا أن الشركة "تُعد نموذجًا وطنيًا ناجحًا في قطاع الطيران المدني، برؤية طموحة وإنجازات واضحة".

وأشار إلى أن "إير كايرو استطاعت أن تُرسخ مكانتها بفضل كفاءتها التشغيلية ونموها المتوازن، إلى جانب استراتيجيتها المتكاملة التي تتماشى مع رؤية وزارة الطيران المدني، وتتكامل مع جهود الناقل الوطني مصر للطيران لتعزيز الربط بين الشعوب وتحقيق التواصل مع العالم، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني".

وأضاف الحفني أن "الشركة تمضي بخطى واثقة نحو التوسع الإقليمي والدولي من خلال فتح وجهات جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتبني أحدث تقنيات الحجز الرقمي والدفع الإلكتروني، بما يعزز من تجربة السفر ويضعها في مصاف شركات الطيران الاقتصادي الرائدة في المنطقة".

ومن جانبه صرح الطيار أحمد شنن، رئيس مجلس إدارة شركة "إير كايرو"، قائلًا: "عام 2024 كان عامًا مليئًا بالتحديات والإنجازات؛ تجاوزنا خلاله حاجز الخمسة ملايين راكب، ونفذنا أكثر من 42 ألف رحلة، مع نسبة امتلاء مقاعد بلغت 78.3%. هذه النتائج تؤكد التزامنا المتواصل بمعايير الجودة والاحترافية"؛ مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى 40 طائرة بنهاية هذا العام، مع التوسع نحو وجهات جديدة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في التحول الرقمي، وتطوير الموارد البشرية والبنية التحتية.

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