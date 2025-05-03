مدبولي يصل الجابون للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس بريس نجيما

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار ليبرفيل عاصمة الجابون، لحضور مراسم حفل تنصيب الرئيس الجابوني، بريس نجيما، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي مشاركة رئيس مجلس الوزراء في حفل تنصيب الرئيس الجابوني، بريس نجيما، من منطلق العلاقات الأخوية القوية بين مصر والجابون، وتأكيدًا لحرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع الدولة الأفريقية الشقيقة في عدد من المجالات ذات الأولوية للجانبين.

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