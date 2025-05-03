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أخبار مصر

مدبولي يتوجه إلى الجابون للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس بريس نجيما

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو

 غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  مجلس الوزراء، صباح اليوم مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى دولة الجابون، لحضور مراسم حفل تنصيب الرئيس الجابوني، بريس نجيما، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

حفل تنصيب رئيس الجابون

 وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن مشاركة رئيس الوزراء في حفل تنصيب الرئيس بريس نجيما تأتي من منطلق العلاقات الأخوية القوية بين مصر والجابون، وتأكيدًا لحرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع الدولة الأفريقية الشقيقة في عدد من المجالات ذات الأولوية.

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