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أخبار مصر

مايا مرسى تبحث مع وزير الأسرة السنغافوري التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي مع وزير الأسرة السنغافوري
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التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ماساجوس ذو الكفل، وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية في جمهورية سنغافورة، وذلك بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية.

وعقد الاجتماع على هامش مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر الدولي حول "مجتمعات الفرص 2025"، الذي تستضيفه سنغافورة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بتقديم الشكر لوزير الأسرة والتنمية الاجتماعية في جمهورية سنغافورة على دعوتها للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي المهم "مجتمعات الفرص 2025"، متمنية له التوفيق ونجاح فعاليات المؤتمر.

مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية

وتناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين الوزارتين في كلا البلدين، خاصة في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، والاستفادة من تبادل الخبرات في كلا البلدين في مجالات التعاون المشترك.

الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يشهدها قطاع غزة 

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يشهدها قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة، والجهود التي تقدمها الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وكذلك الجهود الإغاثية التي يقدمها الهلال الأحمر المصري في نقل وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين.

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