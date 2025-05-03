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رياضة

غياب عثمان ديمبلي، قائمة باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج بالدوري الفرنسي

عثمان ديمبيلي،فيتو
عثمان ديمبيلي،فيتو

أعلن المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق  باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمواجهة  ستراسبورج، التي ستقام على ملعب “دو لامينو” في إطار مجريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي.

قائمة فريق باريس سان جيرمان 

 

ويغيب عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، عن المباراة بعد إعلان تعرضه  لشد في أوتار الركبة في فخذه الأيمن، خلال مباراة فريقه أمام أرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

ويسعى المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى إدارة اللقاء بأخف الأضرار الممكنة، خصوصًا بعد الإصابة الأخيرة للنجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، ما يدفع الجهاز الفني لتدوير التشكيلة وإراحة عدد من نجومه الأساسيين.
 

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج بالدوري الفرنسي

وحددت رابطة الدوري الفرنسي موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج الجولة 32 من الدوري الفرنسي، مساء السبت 3 مايو 2025 على أرضية ميدان “دو لامينو”.

ومن المُقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ومضيفه ستراسبورج على الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد ستراسبورج في الدوري

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي – بيرالدو – هيرنانديز – نونو مينديش

خط الوسط: مايولو – لي كانج – زائير إمري

خط الهجوم: راموس– دوي – باركولا

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