السبت 03 مايو 2025
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رياضة

بمشاركة مصر، إقامة قرعة مونديال الناشئين وكأس العرب في يوم واحد

كأس العالم للناشئين
كأس العالم للناشئين

 تقرر إقامة قرعة كأس العالم للشباب تحت 17 سنة 2025 التي ستقام في الدوحة، قطر، يوم 24 مايو الحالي.

 وتشهد البطولة مشاركة مشاركة الفرق المتأهلة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بعد تصفيات إفريقيا التي استضافتها المغرب من 30 مارس إلى 19 أبريل 2025، ومن ضمنهم منتخب مصر.

وفي نفس اليوم، ستُجرى قرعة كأس العرب 2025 تحت إشراف الفيفا، وهي النسخة الثانية التي ينظمها الاتحاد الدولي بعد أن كان يديره الاتحاد العربي لكرة القدم (UAFA) سابقًا.  

فيما انطلقت بطولة كأس إفريقيا تحت 20 عامًا التي تستضيفها ثلاث مدن مصرية حتى الثامن عشر من مايو الجاري، فمع نهاية جولتين في المجموعة الأولى والجولة الافتتاحية في المجموعتين الثانية والثالثة كان المستوى الفني للمباريات مقبولًا في البدايات في انتظار وصوله للذروة مع اقتراب مرحلة المجموعات من نهايتها ’ ثم الدخول في الأدوار الاقصائية.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أبرز أرقام البطولة حتى الآن على النحو التالي:

- 8 مباريات في المجموعات الثلاث شهدتها ملاعب القاهرة وهيئة قناة السويس و30 يونيو بالدفاع الجوي وملعب السويس الجديد.

- 5 انتصارات تحققت مقابل 3 تعادلات منها واحد فقط بدون أهداف بين زامبيا وسيراليون في أولى مواجهات البطولة.

- 17 هدفًا استقبلتها الشباك منذ انطلاق البطولة منها 7 في الأشواط الأولى و10 في الثانية وبمتوسط 2.125 في المباراة الواحدة.

- تفوق كبير للاعبين الذين ينشطون في أندية محلية داخل أفريقيا في تسجيل الأهداف برصيد 11 هدفًا مقابل 7 فقط لنجوم يلعبون في أندية بالولايات المتحدة والبرتغال وإيطاليا.

- هدفًا واحدًا من علامة الجزاء أحرزه سيتا باه مدافع منتخب سيراليون في مرمى عبد المنعم تامر حارس منتخب مصر.

- تصدر السيراليوني موموه كامارا قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف وبفارق هدفًا واحدًا عن محمد ياسر زابيري مهاجم المنتخب المغربي.

- خسارة منتخب مصر صاحب الأرض أمام سيراليون (1 – 4) وتعادل منتخب السنغال حامل اللقب مع إفريقيا الوسطى (1 – 1) أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن في انتظار المزيد مع توالي المباريات.

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