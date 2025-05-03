خبير عالمي في الأطراف الصناعية بمركز الطب الطبيعي للقوات المسلحة بالعجوزة

يستضيف مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة الأستاذة الدكتورة هيلينا برجر (سلوفنية الجنسية) رئيسة قسم الطب الطبيعى والتأهيل بجامعة ljubjana بسلوفينيا، والرئيس الحالى للجمعية العالمية للأطراف الصناعية ISPO ونائب رئيس تحرير المجلة الطبية Annais of physical and Rehabilitaion Medicine والرئيس السابق لجمعية الاتحاد الأوروبى للتأهيل، وذلك فى الفترة من 11 - 17 /05 /2025.

مواعيد العرض

ويستقبل المركز الحالات المرضية التى ترغب فى العرض على الخبير من خلال اللجنة التحضيرية يوميًا عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا.

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