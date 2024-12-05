الخميس 05 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

مستشفى القوات المسلحة بالحلمية تستضيف خبيرا عالميا في جراحات عظام الكاحل والقدم

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الدكتور هشام شلبي (إنجليزى الجنسية) استشاري جراحات عظام الكاحل والقدم في الفترة من 21 وحتى 27 ديسمبر الجاري.

وتستقبل المستشفى الحالات التي ترغب في العرض على الخبير من العسكريين والمدنيين اعتبارًا من الغد.

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