كواليس خروج البلجيكي فيليب كليمنت من ترشيحات قيادة الأهلي

الدوري المصري، أنضم البلجيكي فيليب كليمنت مدرب موناكو الفرنسي السابق إلى قائمة المدربين الذين انتهت فرصهم في قيادة النادي الأهلي، وذلك بعد أن رفض البلجيكي عرض الأهلي المالي الذي وصل إلى ٢ مليون دولار سنويا، حيث تمسك المدرب الهولندي بالحصول على ما يقرب من ٣ ملايين دولار سنويا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة حرس الحدود غدا، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود غدا الأحد.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مؤخرا على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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