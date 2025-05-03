السبت 03 مايو 2025
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حوادث

إجراء تحليل المخدرات لسائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي بتهمة التحرش بسيدة

التحرش بسيدة
التحرش بسيدة

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بإجراء تحليل المخدرات لقائد سيارة ملاكي تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، لاتهامه بالتحرش بإحدى السيدات خلال توصيلها بدائرة قسم شرطة قصر النيل وذلك لكشف مدى صحة تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة قصر النيل من سيدة تقيم بمحافظة الجيزة، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قِبل سائق سيارة تعمل ضمن منظومة النقل الذكي، أثناء استقلالها السيارة صحبته.

وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه يقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

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