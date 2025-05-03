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تموين بني سويف: استلام نحو 47 ألف طن قمح محلي من المزارعين

موسم القمح الملحي
موسم القمح الملحي
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 أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد نحو 47 ألف طن قمح محلي من المزارعين، منذ بدء موسم الحصاد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن في محافظة بني سويف، بنسبة 25٪ من إجمالي المستهدف استلامه الموسم الجاري.

 وقال محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف، إن حجم المساحة المنزرعة من القمح موسم 2025 تقدر بنحو 108 آلاف و485 فدانا، والمستهدف أن تورد نحو 197.5 ألف طن.

وأضاف عبد الرحمن خلال جولة تفقدية لوزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف، أن عدد نقاط استلام القمح في المحافظة تبلغ 22 نقطة بسعة إجمالية 250 ألف طن، موزعة على 4 صوامع (155 ألف طن)، و18 شونة (100 ألف طن).

 بينما قال جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف إن عمليات توريد القمح تتم بشكل طبيعي، من خلال توفير كافة المساحات التخزينية في مختلف المناطق.

وأضاف عبد الحفيظ أن صومعة سدس التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين هي إحدي الصوامع التي أنشأها ضمن الصوامع الإماراتية، مشيرا إلى أن الصومعة مميكنة بشكل كامل.

من جانبه أكد المهندس حسن محمد مدير صومعة سدس التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ببني سويف، أنه تم استلام حتى الآن 4 آلاف طن، والتي تمثل 30٪ من المستهدف توريده خلال الموسم الجاري بالصومعة.

وأضاف أنه من المستهدف استلام نحو 45 ألف طن خلال الموسم الجاري، مشيرا إلى أنه يتم توريد يوميا من 1700 إلى 2000 طن قمح.

وأشار محمد إلى أن صومعة سدس تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن، إضافة إلى مركز التجميع سعة 6 آلاف طن.

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المساحة المنزرعة من القمح محافظة بني سويف وزارة التموين

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