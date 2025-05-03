السبت 03 مايو 2025
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محافظات

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بـ ملوي جنوب المنيا

مستشفى ملوي
مستشفى ملوي

 أصيب 7 أشخاص، إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي على طريق الصعيد الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

 

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بـ ملوي جنوب المنيا 

 تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بالطريق الزراعي وتحديدا في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة. 

 

حادث تصادم بملوي 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 7 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج،  مقيمون جميعا بمركز ملوي.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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