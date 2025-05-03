السوق السوداء تشعل نهائي دوري أبطال آسيا بين أهلي جدة وكاواساكي

يترقب عشاق الكرة العربية والآسيوية مباراة أهلي جدة السعودي وكاواساكي فرونتال الياباني، اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، والذي سيقام على ملعب الجوهرة.

السوق السوداء في نهائي آسيا

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أنه أثيرت أزمة كبيرة قبل نهائي أكبر بطولة للأندية في قارة آسيا.

وقالت الصحيفة إن منصة "ويبوك"، الجهة الرسمية المعتمدة لبيع تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، أعلنت عن رصدها وحجبها لما يقارب 3 آلاف تذكرة تم تداولها بشكل مشبوه في السوق السوداء في المباراة التي يرجح أن يحضرها قرابة 60 ألف مشجع.



وأكدت المنصة أن نظامها التقني المتطور يعتمد على نظام إلكتروني متكامل يضمن حماية التذاكر من النسخ أو التداول غير المشروع، بما يسهم في حفظ حقوق الجماهير وضمان صحة عمليات الشراء.

وشددت "ويبوك" على أهمية عدم شراء التذاكر من أي منصات غير رسمية، داعية الجماهير إلى استخدام خاصية "إهداء أو إعادة البيع" المتاحة عبر المنصة الرسمية، وذلك لضمان انتقال التذاكر بشكل آمن وموثوق.

وفاز الأهلي على الهلال السعودي في الدور نصف النهائي، بينما انتصر كاواساكي على النصر السعودي.

موعد مباراة أهلي جدة وكاواساكي فرونتال

وتقام مباراة أهلي جدة وكاواساكي فرونتال في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم السبت في تمام السابعة والنصف مساء.

القناة الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

وتبث مباراة أهلي جدة وكاواساكي فرونتال في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم السبت عبر القناة السعودية الرياضية إتش دي، وبتعليق فارس عوض.

تصريحات ماتياس يايسلة

وصرح ماتياس يايسلة المدير الفني لفريق اتحاد جدة، خلال المؤتمر الصحفي: “أشعر بالفخر الكبير بوجودي بالأهلي ووجود هذه الجماهير الرائعة”.

وتابع: لا تقلقوا ولا ينبغي علينا التفكير كثيرا، جميعنا مقتنعين بأننا سنبذل أقصى جهدنا للفوز بهذه الكأس.

وأضاف: "سنتعامل معهم بطريقة ناجحة واليوم سنفتح كتاب كاواساكي في النهائي وسنتمكن من مفاجأتهم وإذا التزمنا بخطتنا سيكون لدينا فرصة لتحقيق اللقب”.

وواصل المدرب الألماني حديثه: “هذا اللقب يعني لي الكثير ويعني إنجازا جديدا لي بقارة آسيا، وأنا محظوظ باللعب لفريق يحقق الانتصارات وأي فوز يعطينا الحماس، وهذا ما نبحث عنه، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيقه غدا”.

واختتم يايسله حديثه قائلا: “من المهم جدا أن نلتزم بالنظام الذي لدينا، ويجب علينا أن نكون مركزين فقط على المباراة، ولا يوجد شيء مختلف في النهائي".

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