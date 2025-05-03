لبيك اللهم لبيك.. الصحة تعلن روشتة نصائح لحجاج بيت الله الحرام قبل التوجه لأداء المناسك.. أدوية خاصة يلزم توافرها مع المسافرين.. وتوصيات مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح والإرشادات لحجاج بيت الله الحرام لحماية أنفسهم من الإصابة بأي عدوى خلال أداء الشعائر المقدسة، وذلك قبل بدء سفر الحجاج المصريين إلى الأراضي السعودية لأداء شعائر الحج الأعظم، حيث نصحت وزارة الصحة كل حاج بضرورة تجهيز شنطة الطوارئ لأخذها أثناء موسم الحج.

شنطة الطوارئ للحاج

وقالت وزارة الصحة: إن شنطة الطوارئ يوضع بها أدوية أخرى بخلاف أدوية علاج الأمراض المزمنة.

وتشمل قائمة الأدوية:

١-خافض للحرارة

٢-مضاد للمغص

٣-مضاد للانتفاخ

٤- كريم مرطب

٥- محلول معالجة الجفاف

٦- فرشاة الأسنان والمعجون

توصيات وزارة الصحة لمرضى السكر في موسم الحج

كما أوصت وزارة الصحة مرضى السكر الراغبين في السفر لأداء الحج بضرورة أخذ عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية في حقيبة السفر.

وقالت وزارة الصحة: إن حقيبة المسافر لأداء مناسك الحج يجب أن تشمل:

١-وضع أدوية كافية ومسحات طبية

٢- وجود كمية كافية من الإنسولين وإبر الحقن

٣- جهاز قياس السكر المحمول

٤- معقم يدين وكمامات

٥- بطاقة تعريفية بالمرض ونوع العلاج وجرعاته

فيما وجهت وزارة الصحة نصائح للمسافرين لأداء مناسك الحج في موسم الحج 2025، لحماية أنفسهم وصحتهم أثناء أداء مناسك الحج.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة تلقي التطعيمات اللازمة وهي الالتهاب السحائي قبل السفر بمدة لا تقل عن ١٠ أيام ولا تزيد على ٥ سنوات، وتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة

وأوصت وزارة الصحة بعدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، واستخدام الشمسية، كما نصحت بالاغتسال باستمرار، وعدم مشاركة المناشف والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين، واستخدام سجادة الصلاة الخاصة لكل حاج، وأهمية تعرض الملابس وأغطية الفراش جيدا، وعرضها لأشعة الشمس بعد غسلها، وضرورة عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليد.

الإجراءات الوقائية الواجب على حجاج بيت الله الحرام اتباعها

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات الوقائية الواجب على حجاج بيت الله الحرام اتباعها للحفاظ على صحتهم خلال الاستعداد للحج وأثناء أداء المناسك والشعائر الدينية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة تلقي الحجاج للتطعيمات اللازمة قبل السفر، وتشمل الالتهاب السحائي، مؤكدًا توافر جميع تلك التطعيمات بمكاتب الصحة في كافة المحافظات.

وأشار «عبد الغفار» إلى ضرورة حفاظ الحجاج على صحتهم من خلال الالتزام بالنظافة العامة وغسيل الأيدي باستمرار باستخدام الماء والصابون أو استخدام الكحول لتعقيم اليدين، والالتزام بارتداء الكمامة في التجمعات والأماكن المزدحمة، وتغطية الأنف والفم بالمناديل في حالة السعال أو العطس.

وتابع «عبد الغفار» أنه ينبغي على الحجاج تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدام الشمسية، والاغتسال باستمرار، وعدم مشاركة المناشف الخاصة، والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين، واستخدام سجادة الصلاة الخاصة.

وأكد، أنه ينبغي على الحجاج تعريض الملابس وأغطية الفراش، لأشعة الشمس بعد غسلها جيدًا، والحرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين.

وأكد ضرورة الإكثار من شرب السوائل، والحرص على التغذية الصحية السليمة من خلال تناول الأغذية الطازجة، والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الطازجة

وشدد على ضرورة الحرص على غسل الخضروات والفاكهة جيدَا بماء نظيف، وحفظ الأغذية بصورة جيدة وعدم تعرضها للأتربة أو الحشرات.

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