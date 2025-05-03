حملات مكثفة لضبط عربات مواد البناء والمياه المخالفة بأكتوبر الجديدة

أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأن الجهاز يواصل حملاته الدورية المكثفة لإحكام السيطرة على عربات نقل مواد البناء والمياه والخرسانة، بهدف الحفاظ على النسق الحضاري للمدينة وحماية المرافق العامة.



وأضاف رئيس الجهاز أن التعامل مع هذه المخالفات يتم بكل حزم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة مستمر في تنفيذ حملات رقابية يومية، لرصد أية تجاوزات أو ممارسات عشوائية تضر بالبيئة العمرانية أو تعطل الخدمات الأساسية.



وفي ذات السياق قامت حملة مكثفة بقيادة المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز برفقة إدارة الأمن بالمدينة برئاسة أحمد سليم، والمهندس ضياء الدين عبد المنعم مدير إدارة الخدمات وممثلي عن المركز القومي لبحوث البناء، وذلك لمراقبة محطات الخرسانة، ومتابعة جودة الخامات المستخدمة من مياه ورمال وسن، وتحليل عينات من المياه المستخدمة في الخرسانات.



وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ١٢ عربة نقل بمخالفات متنوعة، شملت تسريب الخرسانة على الطرق العامة، إلقاء مخلفات بالطرق العامة، السير بدون تصاريح قانونية.



وأكد المهندس محمد عبدالمقصود أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة يعمل وفق خطة واضحة لضبط منظومة النقل والموارد داخل المدينة، في إطار حرصه على توفير بيئة آمنة ومستدامة لسكان المدينة وروادها.



واختتم بالتحذير من أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي محاولة مخالفة مستقبلية، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الجهاز والإبلاغ عن أية مخالفات عبر القنوات الرسمية.

أعلن جهاز مدينة الشروق نقلا عن شركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق وتضم الحى الأول فيلات - جميع المجاورات وكمبوند طيبة ( باثيو برايم ) بجوار ماكدونالدز، ومول سكاى بلازا وكارفور .



وأشار الى فصل التيار الكهربائى عن رافع المياه المستقبلى ( طلعت مصطفى ) وسيتم التشغيل بالمولدات فقط مما يؤثر على ضغوط المياه حسب فروق المناسيب والأدوار المرتفعة ما يستوجب تدبير كميات من المياه اللازمة فى فترة الصيانة غدا السبت 2025/5/3 من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق" مدينة كرداسة، بني مجدول، أبو رواش"، لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 2/ 5 / 2025 حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 3/ 5 / 2025.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب قطر ٤٠٠ مم، برافع بني مجدول المزمع إنشاؤه بمحطة جنوب المحيط على خط ٨٠٠ مم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتولى جهات الوزارة تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك بمراكز وقرى محافظتي أسوان وبني سويف، ضمن سلسلة اجتماعاته الدورية لمتابعة معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية، وذلك بحضور رؤساء وممثلي الشركات المنفذة ورؤساء القطاعات والجهات التابعة للوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أهمية المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن عقد هذا الاجتماع الدوري يأتي للوقوف على آخر المستجدات لكافة المشروعات على الأرض والتحديات التي تواجه التنفيذ وتذليلها إن وجدت، موضحًا رؤية الوزارة نحو الانتهاء من تلك المشروعات الجاري تنفيذها.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن مشروعات "حياة كريمة" لها تأثير مباشر على المواطنين، حيث تنعكس على جودة حياتهم، وتضيف لهم خدمات واسعة بالقرى المستهدفة، ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والمنشآت الخدمية، لافتا إلى أنه سيتم متابعة المشروعات بكل محافظة على حدة للوقوف على كل التفاصيل وتسخير كافة إمكانيات الشركات بالكامل للانتهاء منها.

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