السبت 03 مايو 2025
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حوادث

التحفظ على قائد سيارة دهس عاملا في البدرشين

التحفظ على قائد سيارة
التحفظ على قائد سيارة دهس عاملا في البدرشين

 أمرت نيابة البدرشين بالتحفظ على قائد سيارة دهس شابا أثناء قيادته دراجة نارية في البدرشين، وتسبب في مصرعه في الحال، وأمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

 

قائد سيارة يدهس شابا بالبدرشين

 البداية كانت بورود بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد بوقوع حادث مروري في البدرشين، بإجراء التحريات تبين أن شابا تم تحديد هويته، أثناء قيادته دراجة نارية، صدمته سيارة، مما أدى إلى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

 

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، كما كلفت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

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