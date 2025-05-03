السبت 03 مايو 2025
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رياضة

الأهلي يضع الليلة خطة عبور الحدود

مران الأهلي
مران الأهلي

الدوري المصري، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة حرس الحدود، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود غدا الأحد. 

 

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء الغد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مؤخرا على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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