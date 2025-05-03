داليدا، بنت شبرا صاحبة الأصول المصرية وملكة جمال مصر.. حلوة يا بلدي وأحسن ناس أشهر أغانيها.. فشل عاطفي أنهى حياتها.. واليوم تحل ذكراها الثامنة والثلاثون

داليدا ، من أشهر الأصوات التي جمعت بين الشرق والغرب، ذات جمال أخاذ، بنت حى شبرا فهي من مواليد شبرا بالقاهرة وكانت من أصول إيطالية، حصلت على لقب ملكة جمال مصر فى مسابقة ضمت خمسين متسابقة، وقدمت أكثر من 500 أغنية باللغة الفرنسية، حصلت على الاسطوانة الذهبية، كما قدمت الأغانى الوطنية التى مازالت تعيش فى الوجدان، فأغانيها تتردد فى كل مناسبة، رحلت فى مثل هذا اليوم عام 1987.

ولدت يولاندا جيجليوتي الشهيرة بـ داليدا عام 1933، في شارع خماروية بحي شبرا لأبوين مهاجرين من جزيرة كالابريا في جنوب إيطاليا، وعاشت في طفولتها بدايات صعبة بسبب قسوة والدها في تربيتها الى جانب والدتها المحافظة، نشأت وسط رقابة صارمة في فترة المراهقة، بعد وفاة والدها الذي كان يعمل عازفا للكمان عملت سكرتيرة على الآلة الكاتبة بشركة أدوية لتساعد والدتها وسط ظروف مادية سيئة.

دروس في الغناء والموسيقى

تتحدث داليدا عن نفسها فتقول: كنت من صغرى أحب الغناء ودائما أغنى وذات مرة سمعني مخرج فرنسي كان صديقا لوالدى فنصحنى بالسفر إلى فرنسا لأجرب حظي، لكن والدتى رفضت وظلت تبكى لأنها كانت لا تريدنى أعمل في الفن وتخاف علي من السفر وحدى إلى باريس، ولن أنسى اليوم الذي أعددت فيه حقيبة السفر وأغلقت علي باب حجرتي حتى لا أرى دموع أمي وأتراجع /تركت البيت ونزلت إلى الشارع دون أن أنظر ورائى، وعندما وصلت باريس عام 1955 كانت الثلوج تغطى مطار بورجين وفي رأسي هدف واحد وهو ألا أعود إلى القاهرة فاشلة في رحلتى، كنت واثقة من نفسى وفى صوتى، وبدأت العمل في كباريه اسمه "الملاءة الذهبية" مقابل 1500 فرنك حتى أستطيع دفع نفقات دروس الغناء والموسيقى التي كنت أتلقاها على يد الموسيقي رولاند برجر.

داليدا فى شبابها

فازت داليدا فى مسابقة ملكة جمال مصر عام 1951، بعدها تسابق عليها المنتجون والمخرجون فظهرت في عدة أفلام في أدوار صغيرة منها أفلام: "ارحم دموعي" من إخراج بركات و"الظلم حرام" و"سيجارة وكأس" إخراج نيازى مصطفى وبطولة سامية جمال الذى كان آخر فيلم تظهر فيه قبل هجرتها إلى فرنسا عام 1954، وقيل فى ذلك الوقت ان عمر الشريف وقع فى غرامها وكاد يرتبط بها إلا أنها فضلت السفر الى باريس،

فلاحة مصرية فى اليوم السادس

ثم عادت داليدا إلى مصر عام 1986 وقدمها المخرج يوسف شاهين في فيلم "اليوم السادس" الذي جسدت فيه دور فلاحة مصرية تخاف على حفيدها الذي اعتبرته امتدادا لها، ورفض المخرج يوسف شاهين السماح لها باستعمال الماكياج فى أداء الشخصية.

داليدا

من الأغاني التى تغنت بها داليدا فى حب مصر: حلوة يابلدى لحن جيف بارنيل، أحسن ناس التى تحدثت عن سمات المصرى فى مختلف المحافظات المصرىة، بلدى يا بلدى أنا عاوز أروح بلدى، سالمة ياسلامة روحنا وجينا بالسلامة التى لحنها بليغ حمدى.

بامبينو تحتل الصدارة

عندما تركت داليدا مصر إلى باريس في الخمسينات فشلت المطربة المصرية الإيطالية داليدا في الحصول على فرصة في التمثيل جيدة ففكرت في العودة إلى مصر على الفور، لكنها التقت برجل يدعى "رولند برجر" أقنعها بالتحول للغناء فقام بتدريبها وبدأت تغني على المسارح وبدأت حياتها تتغير تماما، وكانت أغنية "بامبينو" عام 1965 التى احتلت هذه الأغنية الصدارة فترة طويلة.

كانت بداية داليدا في باريس مع اغنية "غريب في الجنة" وكانت سببا في توقيعها 14 عقدا للغناء في باريس، وتروي النجمة المصرية الإيطالية ما فعلته عند كتابتها لأول عقد غناء هناك: كان أول تصرف لى بعد كتابة العقد أن أرسلت كارت بوستال عليه قوس النصر إلى والدتى وكتبت عليه رسالة إليها بأنني أصبحت نجمة إذاعية، استمريت أغني في مختلف الإذاعات الأوروبية ومحطات التليفزيون باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية واليابانية والفلامنكو حتى قدمت أكثر من 500 أغنية خلال عشرين عاما وبيع أكثر من 55 مليون أسطوانة لي حتى حصلت على الأسطوانة الذهبية عام 1962.

فشل عاطفى أنهى حياتها

فشلت داليدا في علاقاتها العاطفية بل تسببت تجاربها في الحب في البؤس والوحدة والاكتئاب، حيث تزوجت "داليدا" من لوسين موريس ثم طلقت منه بعد عدة أشهر وقد حاول طليقها الانتحار بعد ذلك بعدة سنوات لرفضها العودة إليه، وارتبطت بعد ذلك بقصة حب عنيفة بالرسام جان سوبيسكي الذي انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه عام 1961، لترتبط بالمغني لويجى تنكو وعندما فشل في الحصول على إحدى الجوائز انتحر بالرصاص.

داليدا مع أحد أزواجها



وحاولت داليدا الانتحار خلفه وفشلت، حتى كان زواجها الأخير الذى تسبب في إجهاضها فأصيبت بالاكتئاب وانتحرت بتناول كمية كبيرة من الأقراص المنومة، لتنتهى أسطورة المغنية المصرية الإيطالية داليدا فى مثل هذا اليوم 3 مايو عام 1987، تاركة رسالة كتبت فيها تقول (الحياة أصبحت لا تحتمل سامحوني)، داليدا لتنتهى أسطورة المغنية المصرية الإيطالية داليدا.

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