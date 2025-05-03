السبت 03 مايو 2025
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حوادث

تأجيل استئناف المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في الموبايلات والإكسسوارات

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

أجلت محكمة الجيزة جلسة الاستئناف المقدم من المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين على إثر ايهامهم بتوظيفها لهم في مجال الهواتف المحمولة والإكسسوارات بالشيخ زايد، على حكم حبسه 3 سنوات لجلسة 6 مايو الجاري.

وكانت قضت محكمة الجيزة قد صدرت حكم بمعاقبة متهم بالنصب والاستيلاء على أموال مواطنين بعد إيهامهم بتوظيفها في مجال الهواتف المحمولة والإكسسوارات نظير أرباح مالية يومية بالشيخ زايد، بالحبس 3 سنوات.

الاستيلاء على أموال المواطنين بالشيخ زايد 


وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بتعرض 10 أشخاص لواقعة نصب على يد المتهم، وجرى تحرير محضر بذلك حمل رقم 1179 لسنة 2025 جنح قسم ثان زايد.

وتقدم الضحايا ببلاغ يفيد بتضررهم من المدعو وذلك لتحصله منهم على مبالغ مالية لتوظيفها في مجال الهواتف المحمولة والإكسسوارات نظير أرباح يومية، والنصب عليهم والاستيلاء على المبالغ المالية دون رد الأرباح المتفق عليها وذلك بمنطقة روضة زايد بالشيخ زايد.

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