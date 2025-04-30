الأربعاء 30 أبريل 2025
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حوادث

استدعاء مالك كلب عقر طفلة داخل كمبوند بالشيخ زايد لسماع أقواله

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

أمرت نيابة الشيخ زايد باستدعاء مالك كلب عقر طفلة صغيرة داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بالمدينة، في واقعة مؤسفة أسفرت عن إصابتها بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا من أسرة الطفلة يفيد بتعرضها لهجوم مفاجئ من كلب شرس مملوك لأحد السكان داخل الكمبوند، ما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة في جسدها.

 

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة الشيخ زايد إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، في حين باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة لمراجعة لحظة الهجوم وتوثيق ملابسات الواقعة.

 

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