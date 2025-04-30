استدعاء مالك كلب عقر طفلة داخل كمبوند بالشيخ زايد لسماع أقواله

أمرت نيابة الشيخ زايد باستدعاء مالك كلب عقر طفلة صغيرة داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بالمدينة، في واقعة مؤسفة أسفرت عن إصابتها بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا من أسرة الطفلة يفيد بتعرضها لهجوم مفاجئ من كلب شرس مملوك لأحد السكان داخل الكمبوند، ما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة في جسدها.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة الشيخ زايد إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، في حين باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة لمراجعة لحظة الهجوم وتوثيق ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.