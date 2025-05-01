الخميس 01 مايو 2025
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أرقام غير مسبوقة.. الحكومة تستبق الأزمات بمخزون سلعي تاريخي (إنفوجراف)

الحكومة تستبق الأزمات
الحكومة تستبق الأزمات بمخزون سلعي تاريخي، فيتو

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