عمال بالمكان خططوا للسرقة، اعترافات عصابة السطو المسلح على شركة بالزيتون

أدلى تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص بينهم 3 عمال متهمين بالسطو المسلح على شركة شهيرة والتعدي على عاملين وسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة الشركة بـ منطقة الزيتون، باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزيتون.

وقال المتهمون أن 3 عمال بالشركة هم المخططون للواقعة حيث شاهدوا الموظف المسئول عن الخزينة يضع بها مبلغ مالي كبير تجاوز المليون جنيه فقرروا الاستعانة بباقي المتهمين والسطو المسلح عليها.

وأضاف المتهمون أن العمال بالشركة هم من سهلوا لباقي المتهمين دخول الشركة وعرفوهم مكان الخزينة واشتبكوا معهم مع خفراء المكان وعملية الضرب وتقييدهم.

وأشار المتهمون الي أنه تم القبض عليهم قبل تصرفهم في المبلغ المالي وسلموه الي جهات التحقيق.

السطو المسلح على شركة شهيرة بالزيتون

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عاملين بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم -مصابان بسحجات بالجسم- بتضررهما من دخول شخصين وبحوزتهما فرد خرطوش -سلاح أبيض-، لمخزن الشركة محل عملهما وتقييدهما تحت تهديد السلاح وسرقة مبلغ مالي من داخل الخزينة، وكذا الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة ولاذا بالفرار.

بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال المباحث من تحديد مرتكبي الواقعة، وهم: أحد المبلغين بالاشتراك مع 5 آخرين من بينهم 3 عمال بذات الشركة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء، فرد خرطوش، دراجة نارية، المبلغ المالى المستولى عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا أنه نظرًا لعمل بعضهم بالشركة محل الواقعة وعلمهم بوجود مبالغ مالية داخل الخزينة؛ اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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