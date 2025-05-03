اعترافات خفير أصاب زميله بطلق ناري في الشيخ زايد: مكنش قصدي

اعترف المتهم في واقعة إصابة خفير خاص بمدينة الشيخ زايد، أمام جهات التحقيق، بأنه لم يكن يقصد إيذاء زميله، قائلا: “كنت بنضف السلاح الخرطوش، وفجأة خرجت طلقة منه وأصابت صاحبي.. مكنتش أعرف إنه فيه طلقة جاهزة”.

المتهم، والذي يعمل خفيرا خاصا بإحدى المزارع، تم ضبطه بمعرفة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقب إصابة زميله بطلق ناري نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وأمرت النيابة بالتحفظ على ذمة التحريات.

إصابة أحد الخفراء بطلق ناري داخل مزرعة

كانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بلاغا يفيد إصابة أحد الخفراء بطلق ناري داخل مزرعة في نطاق مدينة الشيخ زايد.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص والتحريات، تبين أن المتهم كان يقوم بتنظيف سلاح ناري خرطوش، فانطلقت منه رصاصة بطريق الخطأ وأصابت زميله.

تم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرير محضر رسمي بها، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.