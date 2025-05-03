السبت 03 مايو 2025
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حوادث

اعترافات خفير أصاب زميله بطلق ناري في الشيخ زايد: مكنش قصدي

اعترافات خفير أصاب
اعترافات خفير أصاب زميله بطلق ناري

اعترف المتهم في واقعة إصابة خفير خاص بمدينة الشيخ زايد، أمام جهات التحقيق، بأنه لم يكن يقصد إيذاء زميله، قائلا: “كنت بنضف السلاح الخرطوش، وفجأة خرجت طلقة منه وأصابت صاحبي.. مكنتش أعرف إنه فيه طلقة جاهزة”.

المتهم، والذي يعمل خفيرا خاصا بإحدى المزارع، تم ضبطه بمعرفة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقب إصابة زميله بطلق ناري نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وأمرت النيابة بالتحفظ على ذمة التحريات.

إصابة أحد الخفراء بطلق ناري داخل مزرعة

كانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بلاغا يفيد إصابة أحد الخفراء بطلق ناري داخل مزرعة في نطاق مدينة الشيخ زايد

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص والتحريات، تبين أن المتهم كان يقوم بتنظيف سلاح ناري خرطوش، فانطلقت منه رصاصة بطريق الخطأ وأصابت زميله.

تم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرير محضر رسمي بها، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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