الخميس 01 مايو 2025
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حوادث

الحبس 3 سنوات للمتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها بالشيخ زايد

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

قضت محكمة الجيزة بمعاقبة متهم بالنصب والاستيلاء على أموال مواطنين بعد إيهامهم بتوظيفها في مجال الهواتف المحمولة والإكسسوارات نظير أرباح مالية يومية بالشيخ زايد، بالحبس 3 سنوات.

 

الاستيلاء على أموال المواطنين بالشيخ زايد 


وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بتعرض 10 أشخاص لواقعة نصب على يد المتهم، وجرى تحرير محضر بذلك حمل رقم 1179 لسنة 2025 جنح قسم ثان زايد.

 

وتقدم الضحايا ببلاغ يفيد بتضررهم من المدعو وذلك لتحصله منهم على مبالغ مالية لتوظيفها في مجال الهواتف المحمولة والإكسسوارات نظير أرباح يومية، والنصب عليهم والاستيلاء على المبالغ المالية دون رد الأرباح المتفق عليها وذلك بمنطقة روضة زايد بالشيخ زايد.

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