السبت 03 مايو 2025
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حوادث

لخلاف على 50 جنيهًا، تجديد حبس عاطل قتل عاملا في أكتوبر

حبس المتهم
حبس المتهم

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عاطل قتل عامل طعنا إثر مشادة حول مبلغ مالي بسيط بأكتوبر، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

تفاصيل واقعة طعن شاب

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارا من المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم أكتوبر ثان، يفيد بمصرع عامل وإصابة والده بجروح متفرقة نتيجة اعتداء بسلاح أبيض.

وتبين من الفحص أن خلافا ماليا نشب بين المجني عليه والمتهم حول مبلغ 50 جنيها، تطور إلى مشادة كلامية، تدخل خلالها والد الضحية "رمضان.أ"، قبل أن تتفاقم الأمور إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على طعن "محمود" ووالده بسكين، ما أسفر عن وفاة الابن متأثرا بإصاباته، ونقل الأب إلى المستشفى لتلقي العلاج.


وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته أقر تفصيليا بارتكابه الواقعة، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف كافة ملابسات الحادث.

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قاضي معارضات الجيزة مباحث قسم أكتوبر اكتوبر مباحث اكتوبر

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