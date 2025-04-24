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حوادث

إصابة فتاة سقطت من علو بأكتوبر

إصابة فتاة سقطت من
إصابة فتاة سقطت من علو بأكتوبر

أصيبت فتاة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها إثر سقوطها من شرفة شقتها بمساكن الأمل في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

سقوط فتاة من علو بأكتوبر
تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط فتاة من شرفة شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور علي فتاة تبلغ من العمر 19 سنة، مصابة بكسور وكدمات إثر سقوطها من شرفة شقتها بمساكن الأمل، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة لمعرفة وجود شبهة جنائية أو من عدمه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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