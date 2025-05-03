لقاء التتويج، موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني

يحل بايرن ميونخ اليوم السبت، ضيفًا على نظيره لايبزيج في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني على ملعب "ريد بول آرينا" في مواجهة قد تكون حاسمة لتتويج العملاق البافاري باللقب رسميًا.

موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني

تنطلق مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني في تمام الساعة 4:30 عصر اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ أمام لايبزيج



تذاع مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج اليوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 5.

وفاز بايرن ميونخ على لايبزيج في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم بخمسة أهداف لهدف.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الدوري الألماني برصيد 75 نقطة، في حين أن لايبزيج لديه 49 نقطة في المركز الخامس.

ويحتاج بايرن ميونخ إلى نقطتين فقط من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم، وهو ما قد يتحقق اليوم حال فوزه ضد لايبزيج في مباراتهما المرتقبة.

ويفتقد بايرن ميونخ خدمات النجم هاري كين نتيجة الإيقاف بعدما تحصل على بطاقة صفراء أمام ماينز.

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