السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق مستشفى المطرية التعليمي

ماس كهربائي وراء
ماس كهربائي وراء حريق مستشفى المطرية

كشفت تحقيقات نيابة المطرية حول حريق نشب داخل مستشفى المطرية التعليمي بـ منطقة المطرية، دون وقوع أي إصابات أن ماسا كهربائيا السبب وراء اندلاع النيران. 

حريق قسم الرمد في أحد المستشفيات بالمطرية

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين أن النيران اندلعت بمخلفات بجوار قسم الرمد بمستشفى المطرية التعليمي، وأخلت إدارة المستشفى القسم من المرضى المتواجدين.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد النيران لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المطرية مستشفي المطرية التعليمي قسم الرمد غرفة عمليات شرطة النجدة

مواد متعلقة

استدعاء العاملين لسماع أقوالهم في حريق مستشفى المطرية

حريق هائل في محطة بنزين بالمنيا

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في المطرية
ads

الأكثر قراءة

موعد إخلاء المكان المؤجر بمشروع قانون الإيجار القديم

الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 3 مايو 2025

تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025

من الإسكندرية للصعيد، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت

تجديد الخطاب الديني والأمن السيبراني بجدول أعمال الشيوخ غدا

على طريقة فيلم أنا الدكتور، قصة الطبيب المزيف الذي خدع قرية كاملة 10 سنوات بالفيوم (صور)

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات جيلي بالسوق المصرية خلال شهر أبريل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضحك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تلبية المرأة في الحج بصوت مسموع

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية