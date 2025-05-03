التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق مستشفى المطرية التعليمي

كشفت تحقيقات نيابة المطرية حول حريق نشب داخل مستشفى المطرية التعليمي بـ منطقة المطرية، دون وقوع أي إصابات أن ماسا كهربائيا السبب وراء اندلاع النيران.

حريق قسم الرمد في أحد المستشفيات بالمطرية

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين أن النيران اندلعت بمخلفات بجوار قسم الرمد بمستشفى المطرية التعليمي، وأخلت إدارة المستشفى القسم من المرضى المتواجدين.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد النيران لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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