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رياضة

موعد مباراة أهلي جدة وكاواساكي الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

أهلي جدة،فيتو
أهلي جدة،فيتو

 يترقب عشاق الكرة العربية والآسيوية مباراة أهلي جدة السعودي وكاواساكي فرونتال الياباني، اليوم السبت،  في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، والذي سيقام على ملعب الجوهرة.

وفاز الأهلي على الهلال السعودي في الدور نصف النهائي، بينما انتصر كاواساكي على النصر السعودي.

 

موعد مباراة أهلي جدة وكاواساكي فرونتال 

 وتقام مباراة أهلي جدة وكاواساكي فرونتال في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم السبت في تمام السابعة والنصف مساء.

 

القناة الناقلة لمباراة أهلي جدة وكاواساكي فرونتال في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

 وتبث مباراة أهلي جدة وكاواساكي فرونتال في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم السبت عبر السعودية الرياضية إتش دي وبتعليق فارس عوض.

 

تصريحات ماتياس يايسلة 

 وصرح ماتياس  يايسلة المدير الفني لفريق اتحاد جدة، خلال المؤتمر الصحفي: أشعر بالفخر الكبير بوجودي بالأهلي ووجود هذه الجماهير الرائعة..

وتابع: لا تقلقوا ولا ينبغي علينا التفكير كثيرا، جميعنا مقتنعين بأننا سنبذل أقصى جهدنا للفوز بهذه الكأس.

وأضاف: سنتعامل معهم بطريقة ناجحة واليوم سنفتح كتاب كاواساكي في النهائي وسنتمكن بمفاجأتهم وإذا التزمنا بخطتنا سيكون لدينا فرصة لتحقيق اللقب”.

وواصل المدرب الألماني حديثه: "هذا اللقب يعني لي الكثير ويعني إنجازا جديدا لي بقارة آسيا، وأنا محظوظ باللعب لفريق يحقق الانتصارات وأي فوز يعطينا الحماس، وهذا ما نبحث عنه، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيقه غدا.

واختتم يايسله حديثه قائلا: “من المهم جدا أن نلتزم بالنظام الذي لدينا، ويجب علينا أن نكون مركزين فقط على المباراة، ولا يوجد شيء مختلف في النهائي".

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