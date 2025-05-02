حالة الطقس ودرجات الحرارة الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد وجنوب البلاد، معتدلا فى أول الليل ومائل للبرودة فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة



كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار غدا حيث تسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة.



وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وذلك على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة



ويكون هناك شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية بدءا من الاثنين المقبل وحتى الخميس المقبل

درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة



كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الايام المقبلة:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25: 33

درجة الحرارة الصغرى: 16:19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22: 29

درجة الحرارة الصغرى: 13: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27: 35

درجة الحرارة الصغرى: 14: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31:37

درجة الحرارة الصغرى:18: 17



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.