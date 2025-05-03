الدوري المصري، حكام مباراتي السبت في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز حكام مباريات اليوم السبت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة إنبي ضد الجونة

مباراة مودرن سبورت ضد غزل المحلة

علي لطفي رجلا لمباراة زد وطلائع الجيش

حصد علي لطفي حارس مرمى فريق زد إف سي جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في بطولة الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة فريق زد إف سي ونظيره طلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية، من البقاء في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحاول كل فريق منهم تسجيل هدف لخطف فوز هام في مشوارهم في بطولة الدوري، لكن لم تكلل محاولاته بالنجاح.

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