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رياضة

محمد رمضان: الشرط الجزائي وراء تأخر إقالة كولر والأهلي كان مجهز أسماء لخلافته منذ شهرين (فيديو)

كولر، فيتو
كولر، فيتو

أكد  محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي السابق، أنه فوجئ بالشرط الجزائي الموجود في عقد مارسيل كولر مدرب الفريق السابق.

وقال رمضان خلال وجوده ضيفًا عبر برنامج «الكورة مع فايق»: «أنا فوجئت برقم الشرط الجزائي اللي في عقد كولر، لكن النادي كان عارف إنه هيكون ليه سنة كاملة، لكن الرقم كان مفاجأة بالنسبة لي".


وتابع: "الشرط الجزائي في عقد كولر كان أحد أسباب تأخر إقالته، ولو كان فاز على صن داونز كان هيكمل، ولكن جون في الدقيقة 90 قلب الأمور كلها".

 

وزاد: "أداء اللاعبين مع كولر أداء بدأ يقل، يعني ما لعبناش مباراتين تلاتة ورا بعض بصورة جيدة وكان هذا هو التوقيت المناسب لرحيل كولر، والأهلي كان مجهز ملفات بأسماء مدربين من شهرين فاتوا".

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميًّا، توجيه الشكر إلى محمد رمضان المدير الرياضي للفريق، وقبول اعتذاره عقب الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإقالة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

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