السبت 03 مايو 2025
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حوادث

إصابة سيدتين بحالة اختناق في حريق شقة بالهرم

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من الـ 13 طابقا في منطقة الهرم، مما أسفر عن إصابة سيدتين تحملان الجنسية السودانية بحالة اختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حريق شقة بالهرم

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من 13 طابقا بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

وبالفحص تبين أن النيران نشبت داخل شقة سكنية بالطابق الاخير لعقار مكون من 13 طابق مما أسفر عن إصابة سيدتين تحملان الجنسية السودانية بحالة اختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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