الأهلي ينجح في إتمام صفقة بن رمضان، الفريق المجري يكشف تفاصيل العقد، خطوة واحدة علي الإعلان الرسمي، وهذه أرقام الدولي التونسي

يسابق النادي الأهلي الزمن في إتمام صفقات جديدة لتدعيم صفوفه خلال المركاتو الصيفي، وخوض مباريات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الشهر المقبل، وكان من بين الصفقات التي ارتبطت كثيرا بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة الماضية صفقة الدولي التونسي محمد على بن رمضان.

ونجح النادي الأهلي في إتمام اتفاقه مع نادي فرينكفاروزي المجرى للتعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الانتقالات الصيفية.

ولا يفصل النادي الأهلي سوى خطوة واحدة عن الإعلان رسميا عن إتمام الصفقة، وهو اجتياز اللاعب للكشف الطبي، ليصبح الدولي التونسي رسميا لاعبا في صفوف القلعة الحمراء.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع بن رمضان

وقال مصدر داخل النادي الأهلي: إن الأحمر أنهى اتفاقه مع نادي فرينكفاروزي المجرى للتعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لمدة أربع مواسم مقابل 2 مليون يورو.

المدير الرياضي لنادي فرينكفاروزي يعلن انتقال بن رضمان للأهلي

أعلن توماس هاجنال، المدير الرياضي لنادي فرينكفاروزي المجري، خلال برنامج "فرادي زونا ورم أب"، توقيع محمد علي بن رمضان للنادي الأهلي.

ونقل موقع M4 sport المجري تصريحات المدير الرياضي فريق فرينكفاروزي، حيث أكد توقيع اللاعب للنادي الأهلي، مشيرا إلى أن الصفقة تتوقف على الكشف الطبي وفي حالة اجتيازه سيكون اللاعب رسميا ضمن صفوف الأهلي بدءًا من الموسم المقبل.

قال المدير الرياضي تاماس هاجنال في تصريحات لبودكاست "فرادي زونا ورم أب" والتي نقلها موقع M4 sport": إن محمد علي بن رمضان لن يكون لاعبًا في فرينكفاروزي على بدءًا من الموسم المقبل".

وواصل: “ اتفق بطل الدوري المجري على كل شيء مع الأهلي، حيث تم توقيع العقود بين الفريقين وعقد اللاعب، وإذا اجتاز رمضان الفحص الطبي في هذا الوقت، فسيرحل عن الفريق ويصبح رسميا لاعبا في صفوف الأهلي”.

كواليس تواجد مندوب الأهلي في المجر لإنهاء صفقة بن رمضان

وكان الأهلي أرسل أسامة هلال رئيس لجنة الاسكاوتينج بالنادي إلى المجر كمندوب عن القلعة الحمراء لإنهاء صفقة التونسي محمد علي بن رمضان.

وأضاف مصدر داخل الأهلي أن أسامة هلال اجتمع مع وكيل بن رمضان خلال تواجده في المجر لإنهاء الصفقة لصالح الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن هلال حرص على حضور مران فريق فرينكفاروزي المجري، ليجتمع مع مسؤولي الفريق لإنهاء كافة الأمور التعاقدية الخاصة بالصفقة.

وقال المصدر: إن الأهلي أتم كافة الاتفاقيات مع اللاعب، والصفقة الآن في مراحلها الأخيرة.

أرقام محمد علي بن رمضان

وشارك محمد علي بن رمضان خلال الموسم الحالي في 34 مباراة رفقة فريق فرينكفاروزي المجري، بواقع 1612 دقيقة، نجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة، وإجماليا لعب النجم التونسي مع الفريق المجري 74 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 11 آخرين.

وبشكل عام، شارك محمد علي بن رمضان خلال مشواره في كرة القدم في 217 رفقة جميع الفرق التي لعب لها، حيث نجح في تسجيل 42 هدفا وصنع 17 آخرين.

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