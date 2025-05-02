الجمعة 02 مايو 2025
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حوادث

التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة سيدة أسفل عقار بحدائق المعادي

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة سيدة أسفل عقار بمنطقة حدائق المعادي، لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات العثور على جثة سيدة أسفل أحد العقارات السكنية في منطقة حدائق المعادي.

العثور على جثة سيدة أسفل عقار بحدائق المعادي 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة سيدة أسفل عقار سكني بمنطقة حدائق المعادي بدائرة قسم شرطة المعادي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة أسفل عقار سكني، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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