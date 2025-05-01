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الأرصاد: كتل هوائية شمالية من جنوب أوروبا تؤثر على طقس البلاد

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
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كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

منخفض أوروبي يؤثر على طقس البلاد

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": نتأثر حاليا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط أدت إلى انخفاض درجات الحرارة بمعدل 6 درجات مئوية عن الأمس.

ظروف الطقس خلال الأيام المقبلة

ولفتت إلى أن الأيام المقبلة لن تشهد أي ظواهر جوية حرجة، فيما عدا وجود فرص لسقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة في محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل.
 

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