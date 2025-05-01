الخميس 01 مايو 2025
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غرفة شركات السياحة تعقد جمعيتها العمومية العادية 11 مايو

الدكتور نادر الببلاوي
الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة الغرفة، فيتو
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 وجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة الغرفة، الدعوة إلى أعضائها من شركات السياحة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة لعام 2025، حيث تنعقد الجمعية يوم الأحد الموافق 11 مايو الحالي بأحد فنادق القاهرة.

 

الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة 

 وتضمنت الدعوة إجراءات الجمعية العمومية على النحو التالي: 
أولًا: تعقد الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع وهو نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة لينعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا من نفس اليوم وبذات المكان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:   
1) عرض الميزانية والحساب الختامي للغرفة للسنة المالية 2024 
2) عرض الموازنة التقديرية للغرفة للعام المالي 2025. 
3) إعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات. 
4) النظر في التقرير السنوي للغرفة لعام 2024. 

ثانيًا: الضوابط القانونية والإدارية لحضور الاجتماع: 
• يشترط في من يرغب في حضور الاجتماع طبقا للمادة ( 12 ) من اللائحة التنفيذية رقم 27 لسنة 2024 للقانون رقم 27 لسنة 2023 ما يلي: 
* يمثل المنشأة لدى الغرفة الممثل القانونى لها المعتمد لدى الوزارة المختصة من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى شركات الأموال بحسب الأحوال، أو الشريك  المتضامن المنوط به الإدارة فى شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكى الأسهم فى شركات المساهمة، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول المرخص له من الوزارة المختصة بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانوني للمنشأة "، ويتعين إخطار الوزارة المختصة والغرفة رسميا بممثل واحد للمنشأة، ولا يمنع أن يكون ممثل المنشأة فى الغرفة ممثلا لمنشأة أخرى في غرفة أخرى.

 

حضور الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة 

 وتيسيرًا وتسهيلًا على الشركات السياحية أعضاء الجمعية العمومية وتوفيرًا للوقت والجهد، وتطبيقًا للمنهج المشترك بين الوزارة والغرفة في إتباع الأساليب الإلكترونية الحديثة، فقد تم الاتفاق بين الوزارة والغرفة علي أن تكون كافة الاجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بحضور الشركات للجمعية العمومية تتم من خلال الموقع الإلكتروني للغرفة. 

وتضمنت الدعوة كذلك الطلب من الشركات بإرسال كافة الاستفسارات المتعلقة بالميزانية الي مراقب حسابات الغرفة وذلك إعتبارًا من تاريخ اليوم وحتى قبل 48 ساعة من انعقاد الجمعية العمومية حتى يتولى الرد عليها.

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